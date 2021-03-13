第二場一班1600米：「幸福笑容」上場跑1400米一級賽平磅，以全場末段最快衝入第四朝氣重現。

今仗跑一班讓磅賽1600米毋須蝕磅跑有利，換上巴度似想重開勝門。

昨日（12日）開飛1.8倍大熱，5點輕輕回上2.6倍，現時2.7倍W，1倍P。

早飛相當勁，信心爆棚，今場應可取勝。

「星洲司令」近兩仗跑入返前四有起色，今場依然負超輕磅排好位會非常好跑。

昨日開飛5.3倍，5點落到4.2倍，現時5.6倍W，1.7倍P。

有早餐飛，跑出水凖坐二望一。

「嘉應之星」今仗重跑首本路程1600米，需要負頂磅，但始終級數稍勝，機會依然有嘅。

昨日開飛6.7倍，5點落到4.1倍，現時再輕輕落到3.5倍W，1.1倍P。

早飛勁，睇飛完全毋懼負重磅，不過要贏就難啲，預三甲一席喇！

「百步穿雲」八歲老馬，上場跑谷草中距離差點贏馬，今仗重跑田草用雷神。

昨日開飛6.3倍，5點落到5.6倍，現時5.4倍W，1.7倍P。

有早飛，今場唔好睇小呀，入一席唔難嘅。

提供：2幸福笑容、7星洲司令、1嘉應之星、4百步穿雲

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