方嘉柏馬房於今天（13日）沙田賽馬日迎來大豐收，全日派出六駒參賽，結果全入三甲，獲3冠1亞2季佳績。

方廐賽前落後蔡約翰馬房三場頭馬，經此一役大演帽子戲法之後，頭馬已追平蔡廐，雙方暫時同得51Win，前者則以較多的亞軍次數，宣告重登榜首。

為方廐埋齋的「心中有馬」驚險贏得在港首場頭馬，本身最後約50米從中檔穿插而上，最終僅以馬鼻位氣走「甜睡密碼」（霍利時馬房）。

在全日賽果偏熱情況下，以15倍獲勝之「心中有馬」成為今日最冷Win。

方嘉柏賽後說：「今仗『心中有馬』能夠轉倉即勝，真的令我很高興，此馬正在不斷進步中，前景應該不俗；下仗我想安排牠出戰本月28日的三班田草1600米，長一點的途程可能更適合其發揮。」

「今天我贏出三場頭馬追平蔡約翰，讓今季冠軍練馬師之爭多添了些樂趣，我認為這對馬迷而言也是一件樂事。」

至於騎師王方面，潘頓於尾場第三班草地1400米策騎「聰明導彈」（蘇偉賢馬房）跑第三，最後累積40分封王。

第十場單Win及組合獨贏A2分別派151元及31元，二重彩派1,779元。

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