第五場二班1400米：「喜佳龍」今季表現穩定，前仗跑1200米騎師走位失敗應贏變輸，上場再跑第二表現高水準，今場增程跑1400米強配馬房最佳拍檔雷神。

昨日（12日）開飛3.1倍，5點落到2.4倍，現時2.8倍W，1.2倍P。

早飛相當堅，今場贏得，齋W捧場。

「順勢贏」近三仗全入位表現進步，今仗增程跑1400米。

昨日開飛4.1倍多飛，5點輕輕回上5.5倍，現時6.2倍W，1.8倍P。

早飛嚟得幾勁，睇飛有信心勝任增程兼想贏，WP要兼顧。現時呢條6+8連贏有8倍都唔錯。

「好好學習」上場贏同程表現出色，締速快，賽績高水準。

今場隔兩星期乘勇再跑同程，只加一磅依然有勝算。

昨日開飛14倍，5點企住15倍，現時11倍W，3.2倍P。

有些少早飛，如唔怕追寶尾係可以兼顧嘅。

「加州雷電」上場初跑同程大熱2.6倍輸到唔似真，今場再跑同程變冷就會唔同哂。

昨日開飛8.4倍，5點企住8.7倍，現時10倍W，2.6倍P。

有些少墊底飛，現時有呢個賠率就食指大動，一定要預一票。

提供：6喜佳龍、1加州雷電、4好好學習、8順勢贏

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