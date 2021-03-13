有睇開跑馬的馬迷都知道，沙田草地1000米為香港賽馬唯一全直路賽事，論今季此程專家，當首推已四度獲勝的蔡廐「平海掌星」莫屬。

然而另一匹中班直路賽王呂廐「傳盛」亦準得可愛，本身已直落六場在田草1000米上名，成績為1冠4亞1季，今日（13日）在強項終於坐正，贏馬後將升上第二班。

此駒練馬師呂健威說：「『傳盛』馬性忠心，近三戰均跑第二名，屢敗屢戰，擊敗牠的對手目前已躋身於更高班次，此馬今場坐正，也很合理。」

「『傳盛』體重逾千二磅，身形龐大，沙田及谷草均合發揮，由於第二班1000米的賽程不多，我或許會安排牠嘗試其他路程。」

「『傳盛』早前左右腳的皮下均水腫，引致發炎，影響牠的表現，現在其健康已受到控制，希望牠仍可交出好成績。」

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