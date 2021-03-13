沈集成馬房「順勢贏」早前決定退出今屆打吡大賽，專心角逐中短途賽事，結果取得良好效果。

今天（13日）第五場二班草地1400米，「順勢贏」終點前將亞軍「聚才」超越，敲響本身在港勝鼓之餘，並助馬主馬漢傑取得100萬優異成績特別獎金。

此駒鞍上人巴度今午刑滿復出再為最大支持者沈集成建功，騎者近三期上陣皆夥拍沈廐馬勝出，包括「知道再勝」（2月28日）、「動力飛鷹」（3月3日）及「順勢贏」（3月13日）。

雖然以往周末賽事經常產生冷門賽果，不過今次則開紅盤，上半場頭馬獨贏賠率皆不超過五倍。

第五場單Ｗin及組合獨贏A1分別派40及17.5元，二重彩派222元。

第三、四名順序為「喜佳龍」及「加州雷電」。

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