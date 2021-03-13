本地大馬房之一的東廐，最近遇上小低潮，馬房自上月24日勝出「閃電精靈」之後，已有四個賽馬日欠缺頭馬進賬，告東尼於練馬師排名，目前亦跌至第六位。

今天（13日）的沙田日賽，東廐「嘉應之星」難得可以避開分級賽老對手，於第二場一班草地1600米出擊得手，六歲自購馬相隔近10個月重嘗勝利滋味，亦助馬房重啟勝門。

今天是「嘉應之星」馬主梁錫光的生日，馬兒順利取勝，正好為馬主賀壽，梁錫光說：「今場沒有本港一批最頂尖的佳駟列陣，『嘉應之星』居於此群，卡士稍為高一點，可以說是佔班底之利。」

「賽前告東尼對我透露，『嘉應之星』今季的狀態一直保持都很好，唯一擔心是負133磅重磅，會影響發揮。」

「我的兒子過往比較少入場，他今天特意入場為『嘉應之星』打氣，我很開心馬兒順利取勝，一家人可以拉頭馬，分享勝利喜悅。」

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至於跑獲第二至四名為「幸福笑容」、「勝得精彩」與「百步穿雲」。

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