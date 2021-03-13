高伯新馬房鎮倉寶「福逸」今午（13日）角逐第七場一班草地1200米，在巴度胯下克服升班難度贏馬，隨後這匹四歲良駒將劍指各項短途大賽。

高伯新說：「『福逸』今場佔輕磅之利，但面對『旺蝦王』等強敵，我都不敢說很大信心。」

「此馬上季留後曾跑得非常出色，因此今場我吩咐巴度早段力留此馬，馬兒末段即交出強勁的後勁。」

「『福逸』下場將出戰四月五日二級賽短途錦標，之後再出爭四月二十五日一級賽主席短途獎。」

「福逸」前仗在潘頓胯下贏馬，今場升上一班，潘頓造不到磅，巴度冷手執個熱煎堆，重新接手此駒，結果為牠取得連捷，究竟此馬下仗配潘頓或巴度呢？

高伯新表示：「我真是未有決定，可能潘頓和巴度要來一場Boxing（拳擊）比賽，去爭取『福逸』的帥權。」

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