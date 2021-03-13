灰馬近期頻頻殺入凱旋門，交出亮麗成績，翻查資料顯示，由上月21日起，一連七個賽馬日，當中六次有灰色賽駒贏馬。

名單為苗廐 「銀紙」（2月21日）、葉廐「競技勇士」（2月24日）、蔡廐「銀馳」（2月28日）、徐廐「童話」（3月3日）、呂廐「禪勝寶駒」（3月7日），再加上今期（3月13日）葉廐「紅旺」。

若非剛周三夜賽（3月10日）韋廐「彩虹之光」輸短馬頭，灰馬已創下七連勝成績。

「紅旺」早前拍賣易主，最後由俊暉團體以151萬由投得，繼續保留在葉楚航馬房。

繼上仗易主後首戰即入Q，「紅旺」今仗又贏馬補中，合計替新主人迅速取得近60萬元獎金。

對上兩戰先後有「獎金大王」、「赤水神駒」報捷，華籍倉主葉楚航已連贏三個賽日。

第八場單Win及組合獨贏A1分別派37元及21元，二重彩派126元。

跑獲第二至四名順序為「弗雷」、「新威煌」及「合夥贛勁」。

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