第十場三班草地1400米：「聰明導彈」上場减夠分落三班跑同程即重現腳影，今仗（13日）原裝配搭再跑，對手比上場弱，應可佔得甜頭。

昨日（12日）開飛7.8倍，5點8倍，現時落番到6.9倍W，2.2倍P。有早飛支持，千祈唔好大熱就最好，今場WP兼投。

「浪漫組合」上場大熱跑同程負於強敵，今仗雷神肯再騎，似想要贏馬交代。

昨日開飛1.7倍多飛，5點輕輕回上2.7倍，現時2.4倍W，1.2倍P。

早餐飛勁墊哂底，今次對手明顯弱過上場，只要順利出閘，賺形勢可贏番場。

「疾風明駒」連贏兩仗同程夠哂説服力，昨日開飛5.6倍，5點輕輕落到4.5倍，現時企住4倍W，1.9倍P。早飛好硬淨，今場一定要預佢一票。

「健康美麗」今季已輸八仗共減13分已到有利水平，此番負輕磅跑贏馬路程，要入一席唔難。

昨日開飛30倍，5點輕輕落到23倍，現時落到13倍W，3.4倍P。早飛越賣越熱，睇飛今場會重新有表現，要兼顧。

提供：1聰明導彈、12浪漫組合、2疾風明駒、11健康美麗

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