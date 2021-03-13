法籍好手賀銘年獲得蔡約翰重用，全日策騎四匹蔡廐馬，香港個個騎師都想被蔡神仙睇中提供座騎。

但賀銘年反而悶悶不樂，原來係女朋友Marion早幾日一個人返回法國巴黎，今季都唔會返來，賀銘年要喺香港做「獨男」，真係慘情！

小記最初以為從事化妝師嘅Marion喺法國接到job，所以先返回老家，但賀銘年話法國受疫情打擊，全國經濟麻麻，加上Marion仍未接種疫苗，要近距離為顧客化妝，風險極高。

賀銘年強調兩人嘅感情冇變，女友返法國係要處理私人事務，以及要照顧屋企幾隻寵物，包括一隻狗同兩匹馬。

以前有部份外籍大師傅長駐香港，索性連喺外國養開嘅寵物貓狗都運來香港，但遇上疫情，檢疫程序變得複雜，要將愛犬運嚟香港，需要更長時間，至於二人嘅愛駒體型龐大，就更加唔使諗。

賀銘年話佢同Marion以前喺法國都會騎馬踱步拍拖，並一早當佢哋係家人，屋企人太耐冇見，始終會心掛掛，女友今次返法正好解決思念之苦。

文：林湛穎

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