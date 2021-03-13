第四場五班1600米：「美活人生」前仗贏同程飛到馬到食得好飽，上場再跑同程大熱輸係正常表現。

今仗再跑同程重配贏馬拍擋蔡明紹，幕後似乎食指又動。

昨日（12日）開飛17倍，5點企住18倍，現時輕輕落到11倍W，4.2倍P。

有墊底飛，今場可再贏，有十零倍好抵買，1W3P都幾唔錯。

「福星高照」大前仗起四班跑谷草中距離第四唔差，今仗喺五班跑1600米排到好位應可會跑得近。

昨日開飛14倍，5點落到9.8倍，現時7.3倍W，2倍P。有早飛支持，今場有三甲。

「無極戰士」近三仗跑已連場試準晒，今仗應到位。

昨日開飛3.4倍大熱有料到，5點回返上5.9倍，現時7.2倍W，2.6倍P。估唔到早飛咁重，應該係今場喇。

「黃金元帥」季內跑同程近過，上場轉跑泥地居然都有走勢，今仗重跑同程兼重配上名騎師田泰安應知博硬。

昨日開飛13倍，5點企住12倍，現時11倍W，3.6倍P，墊底飛硬淨，爆得。

提供：13黃金元帥、4無極戰士、1美活人生、3福星高照

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199