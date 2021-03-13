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這天（13日）沙田馬場上演十場泥草日賽，頭場定於下午1時正開跑。

蘋果《競馬Fact Check》屆時直播各場賽事，讓馬迷猶如置身場內睇跑馬。

今季四次周六賽事，蔡約翰均有馬贏，共獲6W成績，另外蘇保羅馬房亦連贏三次周末賽事，兩廐今次均有實力馬上陣，睇吓佢能否延續勝纜！

《競馬Fact Check》提供AI模擬賽果，集各項data進行運算，識別出哪些是機會馬，以得分高低排序，一目了然！

主持亦會即場解答讀者留言，與讀者互動交流；另外會加插騎練賽前訪問，大家或者從中可以搵到方向。

此外，將有出閘預測走位圖，等觀眾了解今場賽事形勢，邊啲馬可以賺步速；邊啲馬相對蝕底，務求幫大家捉更多冷馬。

《競馬Fact Check》設有參賽馬賠率走勢，由隔晚到即場，一目了然；電腦預計臨場大戶落飛馬，讓馬迷落注前作參考，增添勝算。

《競馬Fact Check》將於中午12時25分開播，屆時Youtube及《果燃台》都會全程直播。

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