在最新公佈的世界馬匹排名榜，共有七匹香港賽駒居頭20名內。

當中，排名最高的是「金鎗六十」與「時時精綵」，牠們分別為香港今季準馬王及上季馬王。

踏入2021年後迄今，由呂健威訓練的「金鎗六十」增添多兩場一級賽頭馬進賬，令其國際評分升至120分，與「時時精綵」看齊並列第三位。

沙地盃盟主「萬勝飛」以122分高踞榜首，成為全球暫時首席賽駒。

最新分佈的世界馬匹排名，是以牠們於2021年1月1日至2021年3月7日的表現而釐定。

「金鎗六十」及「時時精綵」同時並列成為全球草地中距離途程類別 (1301米至1899米) 評分最高賽駒。

此外，「夏威夷」與「川河尊駒」同得118分在世界馬匹排名並列第九位，「添滿意」及今午（13日）勝出田草1600米的「嘉應之星」則以117分並列第12位。

「旺蝦王」國際評分亦為117分，是全球評分次高的草地短途賽駒，僅遜評121分的「綠化帶」。

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