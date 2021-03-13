沈集成在今午（13日）沙田日馬憑「順勢贏」及「超霸神駒」起孖，以亞軍較多暫時超越羅富全位居練馬師榜第四位。

沈集成說：「我十分感謝余伯把『超霸神駒』交給我訓練。」

「此馬今場不太肯入閘，我都很擔心。」

「（今仗換人）我不是責怪賀銘年，只是上場他留不住此馬，因此我便搵一位韁繩好一點的潘頓幫手。」

「我將會教導『超霸神駒』入閘，希望馬兒出閘順利，否則將來不能遠征沙特阿拉伯及杜拜等，因為這極有可能被取消出賽資格。」

「我希望教番好馬兒出閘，讓捧場的馬迷睇得無咁緊張。」

「如果『超霸神駒』回馬房後食料正常，我會安排牠在3月31日跑泥地賽。」

「由於潘頓有『超霸神駒』及『黃金甲』可揀，因此我會再與余伯及潘頓商量，才決定讓馬兒跑哪一場賽事。」

另一方面，本地騎師巫顯東及蔡明紹分別於第四及第九場不小心策騎，前者被罰由3月21日開始停賽三天，後者則被判於4月5日起停賽兩天及罰款45,000元。

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