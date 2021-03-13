田泰安剛次夜賽（10日）起孖做騎師王，今期（13日）這一位排名騎師榜第三的好手繼續有好演出，跑完頭六場賽事亦宣告起孖，暫時在騎師王彩池帶頭。

田泰安夜馬接手潘頓座騎「疾風勁草」（蔡約翰馬房）即勝，今次相同情況落在第六場三班草地1000米參戰馬「傳盛」身上。

此匹呂健威馬房直路賽專家，歷來跑田草1000米15次共獲3冠6亞3季佳績，馬匹對上三次均由潘頓出爭同程都獲第二。

「傳盛」此仗改由田泰安執韁，潘頓則替同場大熱「人和家興」（希斯馬房）主轡。

結果「傳盛」不失忠心本色，在最後如飛殺上，將其餘11匹對手一舉擊敗。

現於練馬師龍虎榜排第三之呂健威，亦憑此駒之勝，取得許勝三日佳績。

第六場單Win及組合獨贏A1分別派38.5元及15元，二重彩派232元。

跑獲第二至四名依次為「智醒財星」、「志力同心」與「超音鼠」。

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