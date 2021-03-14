下星期日（21日）在田草2000米跑道上演的打吡大賽，被喻為近年最沒有星味的一屆，亦代表參賽馬實力平均，各有機會脫穎而出。

當中，掛頭牌評103分的「達心星」早前曾在從化受訓，剛周五（12日）進行泥地1200米試閘，結果在勝出馬「包裝大獎」半個馬位之後過終點跑第三，走勢不錯。

方嘉柏曾於2010年憑「極品絲綢」（已退役）在打吡大賽建功，今屆冀「達心星」能讓他重溫勝出打吡的滋味。他滿意馬兒現時的狀態。

方嘉柏表示︰「現在只希望牠的氣管可以乾淨，那麼我們便為下周的打吡大賽準備就緒。」

「 我們通常會安排馬匹在認真考驗後接受內窺鏡檢查，看看氣管內是否有痰等等。」

「我們經常會這樣安排，因為馬匹在這環境下可能會較敏感，所以我們會經常檢查。」

「心星」系剛戰（13日）有「顯心星」在田草跑第三，周三（17日）晚則有「賞心星」及「青心星」出賽谷草。

「達心星」是目前最高評分的「心星」系馬，近三戰全負包括四歲馬系列頭兩關，最叻為大前仗在華商會挑戰盃三級賽入Q，本身最長只跑過1800米，2000米打吡途程對牠是重大考驗。

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