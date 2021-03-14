華將以何澤堯及梁家俊最多人認識，須知兩人均贏過告東尼獎（季度最佳本地騎師）及一級賽，而且成績長期居於前列。

潘明輝在港未做過冠軍見習騎師，昔日於南澳洲受訓期間則曾奪此殊榮，被當地傳媒冠以火車稱號。

現年27歲的他在剛過去的2月份，雖沒有像何澤堯那樣勝出一級賽（夥拍準馬王「金鎗六十」攻下香港金盃），但頭馬數目卻在後者之上，兼且拍住師兄梁家俊，個人以七捷成為2月份贏馬最多華將之一。

潘明輝於2月3日谷戰替「三生好運」打開谷草及三班賽勝門，之後兩期均停賽缺陣。

當馬迷以為他士氣受挫之際，他在年初三（2月14日）刑滿復出後反而越戰越勇，成功於2月17日另一次谷戰大演帽子戲法，藉此打造個人今季兼近年夜賽代表作。

殺得性起的火車於2月28日沙田日馬，還以梅開二度完成2月份賽事，堪稱功德圓滿。

合計在2月份共作49戰，潘明輝勁取七冠三亞兩季四殿，入前四比率達至三成二，表現絕對不簡單。

誠然，潘明輝名氣不及上述兩位師兄，月內所獲獎金亦遜何澤堯，惟其2月份總獎金（單計頭馬獎金份額已有684,750元）卻是本地小將之最，可喜可賀。

潘明輝2月份頭馬紀錄

2月28日田戰

保羅承傳 四班1600米

攻頂 四班1000米

2月24日谷戰

太陽威威 一班1650米

2月17日谷戰

鴻運飛鷹 三班1200米

榮彩大道 五班1000米

紅磚勇士 四班1200米

2月3日谷戰

三生好運 三班1200米

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