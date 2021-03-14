新西蘭馬后「旋律美人」在2月初摘下唐頓一哩賽，追平1999年至2002年紐國馬后「日平線」所保持的當地賽駒贏一級賽紀錄。

其後此駒乘勝追擊，轉攻另外一項一級賽紐康比錦標，然而這匹馬后在中途受阻，最終三甲不入，該場頭馬為前港駒「皇者勝利」。

愛沙妮馬場昨天（13日）舉行一級賽新西蘭錦標，上述兩駒再度同場對決，「旋律美人」今仗改由Troy Harris策騎，慣常搭檔寶遜則改騎Avantage。

結果「旋律美人」今仗重拾馬后本色，後上一蹴而就捧走新西蘭錦標，摘下本身第14項一級賽桂冠之餘，更打破「日平線」紀錄。

至於「皇者勝利」今賽表現則略有回落，最終八匹參戰馬中名列第五。

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