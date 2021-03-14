武肺疫情反覆超過一年，重創本港以至全球經濟，除個別資產階級外，大部分港人都搵食艱難，令人更懷念上世紀八、九十年代紙醉金迷、魚翅撈飯的日子。

對於財來財去，評馬人陳華棟早已司空見慣，黃金時期他試過一個月閒閒哋搵幾十萬，後因不善理財倒欠幾百萬街數，經歷過種種大起大落，陳華棟淡然一句：「咪當破財擋災囉！」。

人稱棟哥的陳華棟，早於1975年便入行做媒體，最初擔任港聞記者，後來轉做馬經攝影記者，自此與賽馬結下不解之緣。

回想當年趣事，他說：「當時做港聞記者，要兼顧埋娛樂新聞。最難忘採訪《龍門客棧》女主角上官靈鳳來港，當時我去啟德機場接機，候機室已擠滿二百幾位記者；另外，台灣著名女歌星姚蘇蓉來港，都吸引好多記者接機，場面之墟冚，至今仍記憶猶新。」

跑港聞少不了接觸自殺案，有次陳華棟極速抵達現場，見一女子因被騙財騙色，一時想不開要自殺，他說：「我仍記得有位女子外貌娟好，可惜遇人不淑，後來聽說救得番，當時她的遺書字跡已化開，估計是執筆時落淚所致，背後應有一段辛酸故事。」

其後做夜報需要入馬場影晨操相，再寫馬經稿，薪水較做港聞記者高得多，陳華棟順理成章投身馬圈，惟他喜愛燈紅酒綠，他笑言如果當初沒有加入馬圈，應會投身聲色犬馬的行業：「我估會成為一名夜總會經理都未定。」

陳華棟憶述，當年好景時搵錢易過借火，他說：「當年一個月可以搵到廿幾萬，可惜我與另一半都不擅理財，尤其是我愛大賭，在90年代至2000年初，每場波我可落注5至10萬，多年來賭波已合共輸咗七百至八百萬，到依家最多只敢賭幾千元。賭波輸多過贏，我的忠告是千祈唔好賭波。」

「我亦唔鍾意買樓，所以寧願拎錢去賭，雖然最後輸了，但我會視為一個劫、一個難；我輸波、輸馬，就當破財擋災，如果我拎咗幾百萬買樓，可能我現在中武肺死咗都未定呢！」

陳華棟曾創辦《香港馬簿》、《勝利馬簿》及《濠江馬訊》，全部因蝕錢而結束，他自爆說：「其實我曾欠《蘋果日報》幾百萬印刷費，好感激會計部放我一馬，畀我用七年時間還清所有債務，真係要多謝《蘋果日報》。」

當年陳華棟禍不單行，他的兒子患癌、女兒又患紅斑狼瘡，難得仍可樂觀面對，他說：「我個仔現時已康復，但當時我幾乎一無所有，冇得在港台講馬，又失去澳門馬會的評馬工作，但凡事既來之、則安之，我睇得好開，相信好人有好報。」

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