香港打吡大賽將於下周日（21日）開打，不過不少馬主已經未雨綢繆，已在世界各地物色佳駟運來香港，為明年四歲馬系列做準備。

其中，資深馬主蕭百君之子蕭劍平名下三歲新西蘭自購馬E365（來港前稱Bourbonaire）已抵港，並加盟11屆冠軍練馬師蔡約翰麾下。

E365來港前在新西蘭出賽五次獲一冠三亞，被評86分高分在港起步。

E365來港前最後三仗皆於分級賽跑獲亞軍，其中包括在二級賽霍克灣堅尼及新西蘭二千堅尼均僅以馬鼻位之微不敵Aegon而敗。

Aegon服役生涯首五戰全勝，早前更以大熱門身份角逐一級賽蘭域堅尼。

雖然Aegon當時首逢敗績，但以新西蘭馬身份轉戰澳洲傳統大賽成為大熱門，本身叫座力絕不簡單。

E365父系為短途名駒「達先寶馬」，其同母哥哥Jacksstar及姐姐Anniesstar分別贏至3200米及2100米，前駒全熟後料可跑較長途程。

在新西蘭服役時，E365能與當地頂級三歲馬以短距離分勝負，加上在彼邦出賽次數不多，預期牠來港後仍有足夠進步空間。

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