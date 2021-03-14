沈集成與潘頓合作頻頻有佳作，相反與另一位冠軍級騎師莫雷拉季內則較少聯手出擊。

不過兩人合作貴精不貴多，他們近兩次在谷戰攜手出擊非冠即亞（「永益善」冠軍、「開心日子」（亞軍），成績良好。

周三（17日）谷戰雷神將再次出策「開心日子」報跑四班1800米，屆時值得留意走勢。

沈集成表示「開心日子」性能比較尺寸，並唔易騎，因此需要有好騎師配合。

幸好莫雷拉上仗騎完，今仗依然願意繼續合作，因此對馬匹爭勝有一定幫助。

論機會於四班上陣當然不及五班，惟負磅驟減，如果臨場際遇理想，依然具一爭之力。

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