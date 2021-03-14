今季暫時已有廿多次騎師，因陣上不小心策騎被罰停賽及罰款，當中以周俊樂、陳嘉熙各犯規五次最多。

阻人被貶則有10月21日「百寶袋」第二貶為第三，「好友祥勝」則升上亞軍，但其實尚有多匹受干擾馬匹由於落敗距離太遠，只罰人唔罰馬，受阻馬匹失去爭勝機會，投注馬迷卻要陪葬。

先要講講2月17日，見習騎師周俊樂策騎「秒秒精彩」，於跑過600米處時，容許座騎在尚未帶離「霹靂狂龍」下向內移入，導致「霹靂狂龍」勒避及相應向內斜跑壓向「老實人」，「老實人」因而嚴重受擠迫及須勒避，並且被帶向內跑壓向「峰爭」，而「峰爭」則在「老實人」內側受擠迫後大力勒避。

小組考慮到這是見習騎師周俊樂季內第五次被指控不小心策騎，遂判罰周俊樂停賽三日及罰款40,000元。

小組界定「霹靂狂龍」受到較輕程度的干擾，所負距離亦超過一身位，如果未有受阻，可能亦未必可以勝出，但「峰爭」及「老實人」均受嚴重干擾，卻不能抹殺入三甲機會，投注馬迷欲哭無淚。

唔好以為只得見習騎師會出事，2月10日雷神莫雷拉策騎「喜盈寶」亦被裁定不小心策騎。

事緣於跑過600米處時，他未有採取足夠措施阻止座騎向內斜跑，導致「王炸」在嚴重失去平衡後不必要地受擠迫及失地，結果小組判罰莫雷拉停賽兩日並罰款60,000元。

從電視鏡頭所見，莫雷拉中段變奏，壓向「王炸」時令蘇銘倫抽起失去步韻，結果只能跑第四名，而「王炸」再出卻可入Q，由此反映當晚投注「王炸」之馬迷幾無辜。

另一位大師傅郭能，則在2月3日策騎「金獅大將」阻及多駒，被裁定不小心策騎，判罰停賽三日及被罰款20,000元，牌照委員會更已就郭能於董事研訊時的行為，將擇日審視他的公司騎師牌照資格。

其中，受阻馬匹「西利哥」、「勇敢皇者」最後跑第四及第五名，反而「勁力威龍」因勒避並急促向外移出避開「福喜多多」的後蹄後，仍可在莫雷拉胯下勝出，投注馬迷算好彩，只不過投注「西利哥」、「勇敢皇者」之馬迷冇錢收。

上述三宗干擾意外，肇事騎師都被罰停賽及罰款，可謂雙重損失，但投注在受干擾馬匹身上之馬迷更無辜，只能嘆一句「賽馬就是這樣的」！

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