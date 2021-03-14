沈集成及苗禮德馬房分別有一駒及兩駒，在下星期日（21日）出師四歲馬系列尾關打吡大賽。

沈廐「飛輪閃耀」剛周五（12日）由打吡參賽騎師何澤堯試泥閘，結果跑第二，廐主沈集成對其試閘表現很滿意。

沈集成說：「馬兒試閘表現良好，牠身心愉快及進度理想。」

「今屆打吡各駒勢均力敵，我們希望到時能抽得理想檔位。檔位對2000米賽事十分重要。」

苗廐跑打吡以「智慧神駒」及「勇戰神駒」雙龍出海，後駒剛周五由史卓豐策騎試泥閘也是跑第二。

史卓豐說：「感覺十分良好，而事實上我是首次策騎牠的。」

「牠在1200米試閘有如此表現，讓我十分滿意。牠衝刺時走勢十分強勁。」

「牠定會喜歡跑2000米，相信牠可應付得來，這一點最重要。」

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