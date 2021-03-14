周三（17日）照例有谷草夜馬跑，採用C賽道，九場賽事出馬將會滿額。

有五個馬房都是全部報名馬位列正選，包括告東尼、苗禮德、姚本輝、蘇保羅及高伯新，可謂未跑先贏部署。

其中，高伯新在剛周三（10日）谷戰有老牌未勝馬「旅遊拿督」開齋，並於剛周六（13日）田戰以「福逸」再下一城，其馬房季內已有11Win，距續牌指標五Win。

高廐於今次谷夜其中兩場高班賽，各有一匹王牌馬列陣，包括二班1200米「大金庫」和三班1000米「年年旺」，牠們分別由地產商潘蘇通和黃志祥持有。

「大金庫」上仗初戰谷中，在一班1200米除眼罩復戴羊毛面箍，跑第五負頭馬「顯心星」三個多馬位，演出不錯。

這次跑低一班多負上賽四磅而已，形勢更好，說不定可借勢爆出冷門。

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