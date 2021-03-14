歷史悠久的「喜蓮」系無緣追逐今年打吡桂冠，與轄下四歲愛爾蘭自購馬「喜蓮慧星」進度不似預期有關，明年卻隨時是另一番光景。

須知最新命名的「喜蓮」系成員「喜蓮心星」，被視為頗有潛力的現年三歲澳洲自購馬，明年可於四歲馬系列一展所長。

隸屬希廐的「喜蓮心星」在港首次評分為78分，本身於去年11月中來港前最後一役，在1600米二級賽澳洲沙丘園堅尼出頭，累積於當地四戰一冠兩亞一殿，未來日子定有進步空間。

另有五匹新馬獲許命名，計為羅廐「八仟師」、徐廐「叻紫荊」和「畫家」，以及希廐「無可估計」。

當中，「八仟師」跟轉廐後未交代的「弛曜風」同主，本身是匹三歲澳洲自購新馬。

兩歲紐國自購馬「畫家」 馬主，是養過「心理學家」、「文藝學家」（均已退役）等駒的魏振雄。

三歲澳洲自購新馬「叻紫荊」，則與剛在3月3日谷夜頭場跑包尾的廐侶「威紫荊」同主。

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