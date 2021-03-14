有機會替同主或同系馬挑戰下周日（21日）打吡造勢的周三（17日）谷草賽駒，不止沈廐「杭州飛輪」（四班1200米），還有三班1000米「威星神駒」（韋廐）。

這匹四歲澳洲自購馬有用王牌報名，本身上賽夥拍巴度C加3欄同班同程，末段如飛殺上，可惜姍姍來遲影相不敵同程專家「閃電精靈」屈居亞軍。

此駒由老牌馬主余潤興持有，他與兒子余國樑分別以「勇戰神駒」及「智慧神駒」（同屬苗廐）問鼎今次打吡大賽，兩駒近況俱佳，各有條件爭取好成績。

由余家主導的康樂賽馬團體，剛周六（13日）勝出大熱門「超霸神駒」，延續今季旺勢。

回說「威星神駒」，周三晚再由巴度策騎角逐谷夜1000米，排位如優於近仗的11或12檔，大有機會補中開齋，兼為未贏過香港打吡的「神駒」系打打氣。

同晚打王牌跑三班谷中一哩的東廐「將耀」，跟韋廐首匹打吡賽駒「將王」同父，本身已兩季未勝，目前逢出必拼。

如今交由剛周末為東廐「錶之智能」入Q的郭能發揮，人馬或可一拍即合。

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