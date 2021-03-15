沈集成剛戰（13日）憑「順勢贏」及「超霸神駒」起孖，今季頭馬增至40場。

周三（17日）谷中跑夜馬，沈廐繼續強陣出擊，有望繼續贏馬。

其中，在第九場二班1200米賽事，沈廐以「知道必勝」及「艮志騰雲」雙龍出海，兩駒皆是路程好手，可謂各有千秋。

「知道必勝」上季谷戰成績甚佳，不過今季從未在快活谷上陣，沈集成解釋箇中原因。

他說：「『知道必勝』後勁良好，蔡明紹向我表示此駒應善跑沙田1400米。」

「可惜沙田（賽事）對手相當強，加上這匹粗身大馬季中之前表現不算太好，所以一直未有頭馬進帳。」

「既然在沙田無功，今次於是安排牠重返快活谷，以其能力相信可交出好成績。」

「至於廐侶『艮志騰雲』狀態依然對辦，放頭馬排檔很重要，希望今場可抽到好檔位起步。」

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