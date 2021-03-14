在澳門馬場成名的港產小將張志立，今季有機會取得職業生涯最高成就，就是登上濠江冠軍騎師寶座。

90後騎師張志立出身香港馬會見習騎師學校，近年轉戰澳門並越戰越勇，初時以見習騎師身份獲減磅出賽取得上佳成績。

張志立如今以大師傅身份逐鹿中原，季內更加贏馬不絕，最新落後領頭羊兼老大哥高君濤三場頭馬，仍有望成為繼何華麟後當地新一位冠軍華將。

今午（14日）澳門有六場馬跑，張志立再與高君濤展開追逐戰，眼看對方開場即贏賀蘭杜夫旗下「聯安神童」，他在第三場吼準機會還以顏色，策騎馮耀正馬房「夏雨」凱旋歸來，以抵銷高君濤的一Win。

高君濤尾兩場再打疊取勝，全日合計大演帽子戲法，最新以31比28Win領先張志立，續做榜首騎師。

張志立在3月份已獲五Win，且保持月內未斷纜，可謂旺勢持續。

練馬師方面，排第二的馮耀正今期有馬贏，領頭羊錢健明亦然，雙方頭馬現為22與29場之比，前者保持衛冕機會。

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