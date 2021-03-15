資深馬主劉錫康名下綽號「灰蝦」的「旺蝦王」，上周末（13日）挾出爐百週年紀念短途盃冠軍之名，降級出戰一班1200米。

豈料「旺蝦王」當時在慣常搭檔莫雷拉胯下，直路走勢軟弱，最終大熱倒灶不上名。

周三（17日）在谷草跑夜馬，劉錫康以自己跟李天澤醫生合養的「叻蝦皇」出戰第四場四班1200米，可替「旺蝦王」之敗補數。

「叻蝦皇」雖然出道兩仗皆不入圍，但這匹「海洋公園」子嗣已開始成熟進步起來。

「海洋公園」後代有不少都要透過實戰熱身，始能發揮威力，例如「叻蝦皇」廐侶「至尊高陞」服役首季，正是在第四次出賽開齋。

由此可以預期「叻蝦皇」隨着上陣漸多兼淨跑谷草，有機會在周三之戰脫穎而出。

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