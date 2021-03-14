陀飛輪是知名鐘錶品牌，今年打吡賽駒「飛輪閃耀」跟它有一定關係，須知香港唯一製造陀飛輪鐘錶的公司，其創辦人沈慧林之父沈墨寧正是該駒馬主之一。

沈墨寧昔日與朋友聯名持有四捷馬「陀飛輪」，亦曾跟兒子沈慧林合養「香港飛輪」。

今季他一口氣以兩匹合夥馬加入戰團。當中，除有「飛輪閃耀」外，還有「杭州飛輪」，兩駒均受訓於沈集成馬房。

最近離世的藝人吳孟達生前與沈墨寧私交甚篤，曾跟沈慧林的公司合作推出腕錶系列，他還不時與沈墨寧聯袂入場睇跑馬。

如今達哥已灰飛煙滅，去了另一個世界，而「飛輪」系陣營收拾心情後，亦將於本周重上戰線，先以「杭州飛輪」出師周三（17日）谷夜，繼而以「飛輪閃耀」進擊下周日（21日）打吡。

「杭州飛輪」上仗服役初出在史卓豐胯下敗走泥地短途，復課加緊操練，日前由何澤堯接手進行田草試閘，以提升試閘。

周三晚「杭州飛輪」如能勝出谷草1200米開糊，相信達哥在天之靈，也會戥馬主們高興。

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