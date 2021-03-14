身為馬迷，如果不會兩句成語，真係好易出事！因為馬場經常都出現這兩句成語。

第一句是「移形換影」，第二句則為「金蟬脫殼」。

以「移形換影」為例，個案有今季386場次大熱門「超好日子」（2.2倍）；潘頓狂放快得誇張，入直路自然腳軟。

不過這麼剛好，包辦連贏位的兩匹馬「寶得住」及「冠軍名駒」，上次都是潘頓的座騎。

「寶得住」跌馬鞭；「冠軍名駒」無遮擋下走外疊，兩匹棄騎馬竟然包辦過1,000元的連贏；到底是潘頓揀錯馬，抑或有其他事呢？

另外「善傳萬里」在100場次由潘頓策騎跑梗頸四，隔一隔紗換上楊明綸，臨場卻飛到馬到，5.9倍輕鬆命中。

「南莊之歌」的劇情亦一模一樣，先在121場次大熱一場，出閘平平，直路潘頓只打七鞭，緊張程度有限，最後又是跑梗頸四。

再出換巴度改跑田草，潘頓改騎「超好日子」變大熱門，同一時間「南莊之歌」卻冷至12倍乏人問津，最後反而爆冷贏馬。

同場「超好日子」跑到疑似一絕都輸，而「南莊之歌」接着再贏多一場，是否要多謝潘頓那次不贏？所以連贏兩次都有得分。

還有「富存大師」，贏馬時飛到馬到，莫雷拉安車平五路；到338場次莫雷拉轉騎「將俠」，「富存大師」改用何澤堯。

結果全程被動3.7倍全泡湯，贏馬剛好是莫雷拉「將俠」，若果「富存大師」冇出賽，「將俠」點會有4.2倍？

另一隻「富存英雄」情況亦類似，贏馬一役周俊樂擺前輕鬆報捷，再出轉人用巴度，理應戰鬥力更強。

豈料出閘不放跟馬跑，跟着馬羣過終點跑第五。

問話時巴度表示，自己原先想積極催策帶領，但全程只見消極落後；反而上手騎師周俊樂騎同場冷馬「海精英」，幾乎以26倍冷門馬身份跑入連贏。

至於講到金蟬脫殼，「勁搏」便充滿蟬味，在335場次時在莫雷拉胯下以4.4倍倒灶，正當所有人以為馬兒健康有問題，相隔兩周換上沒有叫座力的薛恩，竟然大勝而回。

其廐侶「疾風明駒」今季曾用田泰安，6.4倍全程望空跑包尾，賽後騎師一句「表現仍令人失望」作結。

相隔不足一個月，在354場次換上賀銘年，雖然同樣走外疊，但最終以10倍贏馬，為騎者當晚五捷埋齋，且為蔡神仙戴帽，難怪後勁年一落馬，神仙馬上直豎姆指大讚。

所以幾時有蟬、幾時有影，馬迷們一定要自己留神。

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