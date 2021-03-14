一代馬王「精英大師」17連捷的威風史，縱使是近年才涉獵賽馬的馬迷，也必有所聞。

但大家又是否跟「精英大師」同期另有一匹短途馬，獲得過「精英大師」也不曾擁有的榮銜，那就是世界短途錦標挑戰賽總冠軍，俗稱「世界短途馬王」！

這匹馬叫「好望角」，當年由岳敦訓練。

其實「好望角」之能榮膺「世界短途馬王」，最該感謝的正是「精英大師」，因為多次與「精英大師」碰頭均受其所制，惟有向海外謀出路。

就如虬髯客邂逅李世民，自知難以跟他一爭天下，便毅然遠走異域，在南面的小國稱王。

「好望角」是香港賽馬史上遠征次數最多的馬，一共參加過12場海外大賽，足跡及於英國、日本和澳洲，獲兩冠一亞六季，僅一次不入前四名的佳績。

其中，於2005年在澳洲所贏的澳洲錦標和在英國所贏的金禧錦標，當時俱為世界短途錦標挑戰賽的分站。

撰文：余伯樂

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