何良今季受兵源所限，馬匹出賽次數較少。

不過，在限米煮限飯的情況下，至今已獲得10Win，成績算是相當不錯。

周三（17日）谷草夜賽，何廐只得三駒列陣。

其中，今季曾經建功的「喜盈運」，周三再度角逐贏馬路程2200米，復由最佳拍檔梁家俊策騎。

何良說：「『喜盈運』季初在長途建功，可能耗力太多，其後即使再於五班賽角逐表現平平，而在第四班上陣更是唔夠班，因此未可再添好成績。」

「經過一段時間訓練後，此駒狀態已回復水準，今次難得再有一場五班2200米編排，我當然再讓這匹路程好手參加。」

「要負重磅出賽從來不易，我希望馬兒能盡力交出應有表現。」

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