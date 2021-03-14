方嘉柏自1月以來獲得10駒加盟，貫徹馬房一貫急進作風。

當中，「度身訂做」（3日）、「活力爆發」（10日）、「智醒財星」 及「心中有馬」（13日）已先後出賽入Q或取勝，對馬主初步有交代或已交代。

來到星期三（17日）谷草夜賽，方廐再有兩駒來投初出，包括三班1000米「青心星」及四班1200米「鋒芒快露」。

「青心星」原由丁廐訓練，季內暫三戰全負，如今轉至方廐屬歸隊性質，蓋「心星」系乃眾所周知之方廐鐵粉，而且雙方一路合作良好。

此駒早前曾到從化受訓，並曾前置勝出1000米草閘，表現出色。

「青心星」過去只曾一捷，途程是谷草1200米，如今休後復出有新鮮感，跑1000米合適，打王牌由「心星」系主攻手莫雷拉發揮，必圖第一時間贏馬交代。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199