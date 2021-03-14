日本中央競馬會（JRA）女騎師，近年僅有藤田菜七子一人獨當一面，憑藉她出眾的外表立即獲得不少馬迷歡心。

不過隨着現年20歲的古川奈穗在三月初起正式上陣，亦意味着繼藤田菜七子後，相隔五年再有女騎師獲得JRA發牌。

至於古川奈穗表現亦不錯，出道首勝沒有讓馬迷等得太久。

昨天（13日）她在阪神競馬場上陣，在受讓其他騎師四公斤（近9磅）情況下，最終夥拍Bathrat Leon以大熱門勝出當地第六場三歲馬賽事。

古川奈穗第12次出賽便奪得從騎生涯第一Win，比藤田菜七子（51戰）更快摘下騎師生涯首捷。

無獨有偶，與古川奈穗同期出道的女騎師永島真奈美，今天（14日）在中京競馬場夥拍Accueillir，以第四熱門身份勝出第二場三歲馬未勝馬賽。

永島真奈美與古川奈穗一樣，皆是在本身第12次上陣摘下策騎生涯第一場頭馬，相當巧合。

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