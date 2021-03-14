日本今午（14日）在中京競馬場舉行二級賽金鯱賞（2000米），賽事焦點當屬三冠馬后「謀勇兼備」復出，同場對手亦有「耀滿瓶」、「神業」、「波斯劍客」及「二公子」等為人熟知的名駒。

豈料這場賽事卻爆出驚天大冷門，近兩年零三個月未嘗上名的Gibeon在騎師西村淳也一放而返，爆出227.3倍大冷門掄元，獲得了大阪盃優先出賽資格。

現年21歲的西村淳也憑藉「吉比隕石」一鳴驚人，奪得其從騎生涯首項JRA分級賽冠軍。

至於「謀勇兼備」在其慣常搭檔松山弘平胯下則姍姍來遲跑獲亞軍，Potager則跑獲季軍，「耀滿瓶」、「神業」則分列第四及五位。

另一邊廂，身處澳洲悉尼客串的英國新星馬昆，剛周末（13日）於G3天比高錦標，夥拍華禮納馬房四歲雌馬「口甜舌滑」，打開個人此行分級賽勝門，可喜可賀。

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