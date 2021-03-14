兩屆英國冠軍騎師莫艾誠早前因進行藥檢時，發現體內含有可卡因，被罰由去年12月11日至今年3月11日停賽三個月。

莫艾誠原定前晚（12日）在嶺飛馬場復出，然而據英國媒體報道，莫艾誠因未完成英國馬會所要求的驗尿程序，故未能復出。

據英國賽馬協會聲明指出，莫艾誠在2月22日已聯絡相關部門，表示他準備恢復上陣。

英國賽馬協會在3月2日通知莫艾誠出賽前必須接受相關藥檢，然而他於3月12日只完成部份測試，因此不可策騎參賽。

莫艾誠其後在Twitter發文，指只得英國賽馬協會才有權力安排檢測時間，批評是相關部門失誤才導致他不能如期復出。

據外電消息，莫艾誠預計將於周二（16日）在紐卡素馬場上陣，暫時他有兩匹座騎。

其中，Rushmore為卡塔爾賽馬集團名下賽駒，騎者正是此集團主帥。

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