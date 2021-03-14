呂健威馬房鎮倉寶「金鎗六十」在一哩途程獨領風騷，在2月份嘗試向三冠馬王發起挑戰，繼去年勝出打吡後再攻田草2000米。

豈料莫雷拉神級發揮「添滿意」，令正值當打之年的「金鎗六十」面臨今季前所未有的挑戰，過程扣人心弦。

另外，在2月14日結束其今季在港短期策騎的神蘇蘇銘倫，策騎「博愛友威」猶如教科書式的發揮，值得一再回味。

2月三大精彩賽事

（1） 2月21日田戰第七場「金鎗六十」（騎師何澤堯）、「添滿意」（騎師莫雷拉）

「金鎗六十」（呂廐）自上季起所向披靡未逢敵手，往往透過旋風式後勁將一眾強手擊潰。

然而在香港金盃一役，雷神將質素明顯較遜色的「添滿意」（東廐）發揮得淋漓盡致，在內欄慳位竄上，一度看似有機會挑落這匹準馬王。

「金鎗六十」最終憑藉更強悍的鬥心及實力力保不失，兩駒埋身肉搏各不相讓，場面精彩。

（2） 2月14日田戰第六場「博愛友威」（騎師蘇銘倫）

「博愛友威」上季在潘頓胯下大勝而回，不過隨後表現令人失望，多次以熱門身份三甲不入。

據沈集成在當日賽後訪問指出，「博愛友威」是一匹性能尺寸及會搶口的馬匹，相當難以策騎，需要依靠大師傅功架才能夠駕馭。

結果「博愛友威」在蘇銘倫胯下沿途走勢相當順暢，在直路300米成功望空時才盡全力催策，令此駒爆發力發揮得淋漓盡致，騎者功力可見一斑。

（3） 2月14日田戰第四場「佳運財」（騎師史卓豐）

年稚馬初次出賽面對一眾舊馬，縱使質素並不落後對手，但往往因為自身成熟程度未足而落敗，因此一出即勝並非易事。

不過，希斯馬房三歲澳洲自購新馬「佳運財」卻克服多重困難後上掄元，人馬合作精彩絕倫。

「佳運財」出閘留守馬群後列，形勢相當被動，直路初段更遲遲未能望空，最終在150米處才能夠望空下展現出眾爆發力，後上以鼻位擊敗「佳運財」初出掄元，表現令人印象深刻。

波健士自從在元旦日（1日）策騎「美麗掌聲」因四處張望而落敗後，不少馬迷均相當注意其在陣上發揮，競賽小組亦對騎者此行為予以警告。

然而波健士這個行為未除，他策騎「連連行運」一役在直路尾出現非常誇張的於馬鞍上向後望動作，競賽小組賽後卻未有作出任何跟進。

2月三大劣質賽事

（1） 2月14日田戰第十一場「連連行運」（騎師波健士）

波健士在陣上屢次出現不專心情況，在2月10日策騎「美麗高飛」（希廐）一役，賽後亦被小組警告他不要在陣上四處張望。

然而，小組的提醒並未能協助波健士改變習慣，反而有變本加厲跡象。

「連連行運」（蔡廐）今仗沿用一貫留前鬥後跑法，不過當末段座騎正在以勁勢衝刺時，波健士突然大動作向右望並停止催策，最終此駒跑第五名，騎者舉動令人摸不着頭腦。

（2） 2月6日田戰第十場「銀馳」（騎師田泰安）

田泰安雖然近年穩坐三哥地位，但是他的騎功與兩位冠軍騎師莫雷拉與潘頓相比，還是有明顯差距。

資深馬主榮智健名下「銀馳」賽前試兩課大閘皆走勢亮眼，備戰工夫相當完整。

然而「銀馳」今仗賽事在田泰安胯下沿途居二疊前列位置，直路鞍上人完全無法駕馭馬匹走勢，馬兒全程皆大幅度斜跑，令騎者大出洋相。

痛失唾手可得的頭馬之餘，更須在轉彎途程上試閘及格後，才可再次出賽。

今仗落敗後，一向由他主操的「銀馳」及「勇闖」皆改由莫雷拉接手，前駒其後在2月28日一放絕塵大勝而回，田泰安被雷神剃眼眉。

（3） 2月24日谷戰第六場「君達星」（騎師賀銘年）、「美麗掌聲」（騎師莫雷拉）及「帖木兒」（騎師田泰安）

雖然今場賽事僅有八駒上陣，然而卻有不少礙眼發揮令人感到莫名其妙，直接影響整體賽事形勢。

「君達星」（丁廐）及「美麗掌聲」（蔡廐）以往均擅長以領放跑法爭勝，然而兩駒鞍上人在陣上表現毫不積極，直接斷送座騎爭勝機會。

「君達星」今仗出閘反應敏捷，然而賀銘年卻大力約束座騎，導致此駒在早段時間不斷搶口，最終未能貫注到底而墮退。

「美麗掌聲」雖然出閘速度較以往慢，但莫雷拉卻使用文靜跑法讓這匹靚仔馬居中間位置，讓性能均速的座騎在直路與他駒鬥後勁，難道雷神認為「美麗掌聲」的爆發力比「顯心星」強？

田泰安策騎「帖木兒」則出現明顯人馬角力現象，馬匹全程未能放鬆而搶口，令田泰安在陣上頗為狼狽。

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