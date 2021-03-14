4月起將有多項大賽進行，又是各大名駒亮相之時。

三年前代表羅廐勝出香港盃的「歡樂之光」相信已被不少馬迷遺忘，此駒現於賢廐受訓，本身受傷患困擾，復出仍未有時間表。

作為賢廐首席賽駒，現評119分的「歡樂之光」自18年12月初攻下香港盃以來，再無勝出頭馬，而且出賽甚少。

此駒上季只跑過三次，本身於19年底衛冕香港盃失敗，之後無再上陣。

「歡樂之光」由去年9月尾開始停止晨課操練，目前身處從化馬場，近月一直在當地放草休養，最新一輪將於周一（15日）結束，之後應會申請繼續。

這匹七歲英國自購馬去年起健康轉差，曾發生右前蹄球節軟骨下骨受傷、右前蹄球節受損、右前腿肌腱受傷，以及右前腿不良於行與腳掌系部腫脹。

此駒馬主關永樂與關劉麗霞另有「行樂之光」在手，該匹方廐四歲自購新馬至今九戰零三甲，上仗在田草2000米跑第五輸三個馬位，已是出道以來最佳賽績。

至於「歡樂之光」胞兄17年香港盃冠軍「馬克羅斯」（東廐八歲英國自購馬），季內雖恢復較多出賽，但暫時五戰全負，表現未如理想。

父系為「雕塑家」的「歡樂之光」，尚有兩匹現役同父馬「開心財星」（何廐）及「度身訂做」（方廐），都是北半球自購馬，而且在港俱未開齋，整個父系家族可謂陷於困境。

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