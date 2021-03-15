田泰安三月份成績不俗，四次賽事均有頭馬進賬，剛周末（13日）憑「兩全其美」及「傳盛」起孖。

本周三（17日）九場谷草夜賽，田泰安雖然只策七駒上陣，但抽檔運不俗。

第二場「杭州飛輪」抽到1檔起步，且看能否藉此提升名次。

至於田泰安最後四匹座騎，第五場「噴火龍」、第六場「情趣」、第八場「冠寶駒」及第九場「超能力」均抽到3檔起步，確實與三有緣。

其中「冠寶駒」近三場谷草1650米全勝，近兩場由田泰安建功，初上三班負輕磅，有力爭取四連勝。

田泰安周三座騎排檔

場次 馬匹 檔

二 杭州飛輪 1

三 軍力勁 11

四 叻蝦皇 9

五 噴火龍 3

六 情趣 3

八 冠寶駒 3

九 超能力 3

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