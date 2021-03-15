上次谷戰（10日）全晚只有三匹V布馬出戰，牠們共通點都是年紀不輕的賽駒，但表現同樣令人驚喜。

當晚「赤水神駒」（葉楚航馬房）、「旅遊拿督」（高伯新馬房）和「雷公鑿」（徐雨石馬房）分獲兩冠一季，上名率百分百。

周三晚（17日）谷戰，今次只有兩匹V布耆兵上陣，自然值得盯緊。

第一場五班2200米「喜盈運」（何良馬房），八歲馬季內在華將梁家俊胯下贏過同程，人馬故劍重逢，必見真章。

第六場四班1800米「情趣」（霍利時馬房），近兩仗跑盲門路程2200米也獲殿軍，九歲老馬難得狀態復蘇，回師勝途已屆收割時候。

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