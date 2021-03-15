《蘋果》賽馬動新聞，請緊全職編輯呀！

返工時間可光明正大刨馬、賭馬，自問對賽馬有興趣，自己識搵資料兼打字打到啪啪聲、聽英文覺得easy job，有創意敢於天馬行空，又想喺動新聞出埋鏡，喺馬場闖出名氣嘅話，肯定可以滿足到你100%慾望。

只要你有興趣，就即時將你嘅近照、CV連埋一條1分鐘自我介紹短片，WhatsApp到54908306啦！

記得要打明係見《蘋果馬經》編輯呀！

賽馬動編輯條件一覽：

1. 有基本寫作能力

2. 識剪片執相優先（Adobe Premiere Pro、After Effect、Photoshop、illustrator）

3. 中英文聽、講同寫都冇問題，中文打字每分鐘30字以上

4. 完成中六課程

5. 聲線悅耳，咬字清楚

6. 或需要出鏡、錄音

PS：講漏咗人工同褔利？呢層當然要上嚟當面傾到滿意為止！

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199