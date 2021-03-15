養馬多年的「波幅」系馬主傅果權與柯亦凌相當支持呂健威，雙方合作一直理想。

同系賽駒「醒目波幅」、「勁有波幅」及「好彩波幅」（皆已退役）在呂健威訓練下俱有頭馬進賬，前駒還曾於二級賽兩度上名。

星期三（17日）跑九場谷中夜馬，第五場「勝利波幅」上仗於谷草1650米首次入圍，演出已有進步。

這匹四歲愛爾蘭馬出自去年香港國際馬匹拍賣會，當時以350萬元成交，本身質素非常新淨。

「勝利波幅」在港同父馬如「威爾頓」、「美麗大師」等（俱已退役）皆善戰一哩，本身上賽於一哩入位，反映本身有長力與同父馬性能脗合，出頭大概只是時間問題。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199