近期有唔少未勝馬開齋，周三（17日）有機會輪到「時尚傳奇」，此駒將跑谷夜C欄第一場五班2200米。

容廐「時尚傳奇」暫跑過15次，仍是三零部隊，表現乏善足陳。

然而此駒上賽在谷草1800米初見接近走勢，跑得第四名，服役首獲獎金。

「時尚傳奇」馬主黃振南十分資深，歷來他以個人名義及自己友歡樂團體成員身份所養之馬，大多以「時尚」二字為名，當中最威水的當然是曾勝杜拜阿喬斯短途錦標的「時尚風采」（已退役）。

黃振南現時只有「時尚傳奇」一駒，此駒現評15分遠低於26分安全線，形勢不妙，如今打王牌再攻谷草，誓必拼盡求逞。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199