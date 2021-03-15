前天（13日）十場沙田泥草混合日馬完成後，馬會於今日（15日）發出有關這次賽事的獸醫增補報告。

第三場：獸醫報告，「團結一致」（霍利時馬房）於賽後翌晨（14日）右前腿不良於行。此駒必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第六場：「人和家興」（希斯馬房）於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說並無發現任何明顯異常之處。

主任獸醫昨晨再次檢查「人和家興」時，發現該駒左前腿不良於行。「人和家興」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第七場：表現欠佳的「日日精彩」（羅富全馬房）於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說並無發現任何明顯異常之處。

主任獸醫昨晨再次檢查「日日精彩」時，發現該駒多肢不良於行。「日日精彩」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第十場：獸醫報告，「甜睡密碼」（霍利時馬房）於賽後翌晨右前腿肌腱受傷。此駒必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

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