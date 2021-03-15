近期部分賽事因報名馬不足而出現冷場，不過四班谷草1200米卻往往成為收視保證，經常拆組都能夠出馬滿額，大受練馬師歡迎。

周三（17日）谷中夜賽，共有三組四班1200米賽事，蘇偉賢馬房在這三場均有馬列陣，而且騎師配搭甚強。

其中馬房首選第二場「仍然贏」將繼續交由潘頓主轡，相信是爭勝主角之一。

蘇偉賢對「仍然贏」有以下評價，他說：「『仍然贏』今季有一定進步，可惜自從季初贏過一場後，多場賽事均抽外檔，因而影響發揮，結果換來三場第二。」

「如果運氣好一點，應該可以贏多一場頭馬。」

「『仍然贏』今季成熟程度更足，而我亦為馬兒操好狀態，準備就緒，今場有潘頓壓陣，其騎功之佳毋庸置疑。」

「最大寄望就是運氣改善，只要有好檔配合，這樣可以對其爭勝機會提高。」

排位後「仍然贏」抽到2檔起步，相信練者應感滿意矣。

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