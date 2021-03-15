呂健威上季爭冠未竟全功，不過今季仍能保持良好表現，目前以42W居練馬師榜第三位，僅次於方嘉柏及蔡約翰，可以說難能可貴。

正所謂成功非僥倖，呂健威對操練工作相當嚴格，經常要求騎師親自為馬匹砥礪。

周三（17日）谷戰，呂廐共有六駒角逐，今晨（15日）練者特別吩咐各駒騎師，為自己座騎做最後試跑。

包括第二場「錶之鈴」、第三場「福喜多多」、第四場「仲得威」、第五場「勝利波幅」、第八場「英明勇將」及第九場「鴻運飛鷹」。

呂健威整朝在烽火台內認真觀看馬匹走勢，相當積極，且看呂廐能否繼剛周末（13日）「傳盛」後再接再厲，爭取頭馬而回。

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