今季最旺兼知名度最高的馬主陣營，方嘉柏麾下「心星」系定是其一。

單是「顯心星」這匹四歲精英已深入民心，另有「達心星」夥拍雷神進擊星期日（21日）打吡大戰。

列陣周三（17日）谷夜第七場三班1000米的「青心星」本隸屬丁冠豪馬房，早前轉投方嘉柏馬房，被形容是歸隊。

此駒上仗因呼吸系統感染退出，今季暫三戰只曾一次入圍。

方嘉柏接手訓練「青心星」後，曾安排北上從化生活。

「青心星」於3月8日在當地出試1000米草閘，直路上受鞍上人認真考驗，反應不俗並勝出，本身轉馬房後進展令人滿意。

「心星」系馬主關氏家族乃方嘉柏馬房鐵粉，同系廐侶「賞心星」周三晚列陣五班2200米，勢與「青心星」一起全力出擊。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199