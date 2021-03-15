方嘉柏與潘頓曾經是馬圈其中一對最佳拍檔，雙方歷來在港合作勝出149場頭馬。

然而方嘉柏自去年9月23日後，未再向潘頓提供座騎，究竟練騎關係為何出現重大變化？相信只有當事人才知道。

現時方嘉柏與蔡約翰在冠軍練馬師爭奪戰非常激烈，兩位練馬師季內同樣勝出51場頭馬。

據知方嘉柏在這個重要時刻，決定重新起用潘頓，並將名氣灰馬「川河達駒」交由其出戰4月5日舉行之1200米二級賽短途錦標。

「川河達駒」是澳洲珠峰錦標盟主，但在香港短途錦標演出令人失望，全程居後跑第十一名，當時鞍上人是何澤堯。

其後「川河達駒」運往從化受訓，最近在當地勝出草閘。且看方嘉柏與潘頓重新合作，能否再次擦出火花。

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