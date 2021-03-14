近兩次賽事都有之前一仗入Q馬補中，數據突出。

上周三（10日）谷草九場夜賽，有「喜駿之星」、「旅遊拿督」、「鑲白旗」、「壽臣」完成此舉。

上周六（13日）田戰亦有同類分子「傳盛」、「紅旺」勝出，可謂順開有條路。

周三（17日）谷夜其中一匹上賽入Q馬「威星神駒」，由人稱余伯的資深馬主余潤興所有。

近期「神駒」系賽駒頻頻出擊得手，包括上周末有「超霸神駒」大熱掄元。

「威星神駒」上仗於谷草1000米，以24倍冷門身份跑第二，同場頭馬「閃電精靈」及季軍「駿爵士」皆為谷草最短途好手，反映前駒水準不低。

今戰打王牌再攻同程，補中決心非淺。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199